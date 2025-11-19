Община Търговище залага близо осем милиона лева в план-сметката за чистотата през 2026 година

Община Търговище залага близо осем млн. лв. в план-сметката за чистотата през 2026 г. От администрацията съобщават, че за обществено обсъждане е публикуван проект на план-сметката за чистота на Община Търговище за следващата година. Писмени предложения и становища по проекта се приемат в Центъра за административно обслужване на Общината, както и на имейл адреса на местната администрация в срок до 17 декември.

От пресцентъра на Община Търговище допълват, че общият размер на разходите по план-сметката възлиза на 7,84 млн. лв., което е с над половин милион лева повече в сравнение с 2025 г. От тях 1,48 млн. лв. са за събиране и транспортиране на битовите отпадъци. За третирането им в депа и други инсталации за оползотворяване са планирани 3,71 млн. лв., а за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване са заложени 2,64 млн. лв.

В план-сметката, която е публикувана на сайта на местната администрация, е очертан и недостиг от 2,47 млн. лв. По тази причина Община Търговище ще дофинансира бюджета за чистота, а сумата ще бъде осигурена от други източници от местната хазна, заявяват от администрацията.

На сайта на Общината е публикувана и заповедта на кмета, с която се определя честотата на сметоизвозване през 2026 г. Заложено е обслужването на контейнерите за битови отпадъци в селата да е до 52 пъти годишно, колкото са седмиците в годината. Това е два пъти повече в сравнение с досегашния график. За града и промишлената зона честотата на извозване се запазва. Тя ще бъде съответно 156 и 310 пъти годишно.