От "Възраждане" настояха за нормативна забрана държавните и общинските училища да използват частни електронни информационни системи

С декларация от парламентарната трибуна от "Възраждане" настояха за нормативна забрана за това държавни и общински училища да използват частни електронни информационни системи, съдържащи лични данни на българските граждани. Декларацията прочете депутатът Ангел Янчев.

Вчера американската компания за интернет инфраструктура „Клаудфлеър“ беше засегната от прекъсване на електрозахранването, което доведе до срив на редица сайтове.

Сривът не подмина и България, отбеляза Янчев. Спря достъпът и до един голям британски електронен дневник - „Школо“, който би трябвало да обслужва ученици, учители и родители - половин милион български ученици, както и един милион български родители. Това за нас е проблемът, голям проблем, каза депутатът. По думите му въпросът за данните и оценките на учениците е въпрос на национална сигурност. Сривът спря работата на 1700 български училища, на хиляди български учители и достъпа до училищна документация за хиляди ученици и родители, каза депутатът.

Според него няма логичен отговор на въпроса защо "небългарска компания изпълнява български правителствени функции", особено след като е изграден и успешно функционира държавен електронен дневник на Министерството на образованието и науката.

"Не вярваме на българското правителство и го призоваваме към незабавна оставка, но още повече не вярваме на правителството на британския крал и на пакистанската му министърка на вътрешните работи", каза още Ангел Янчев.