Йоана Христова, Десислава Пеева
Следващата година 230 милиона евро ще бъдат разпределени за заплати във всички държавни и общински болници, каза проф. Костадин Ангелов
БТА, София (17 ноември 2025) Официална церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 г. Инициативата се организира всяка година от вестник "24 часа" и отличава медици, номинирани от техните пациенти. На събитието бе представено и 12-ото издание на алманаха „Лекарите, на които вярваме“ - „Пациентът е в главната роля“. На снимката: заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов.Снимка: Благой Кирилов/БТА (ВЯ)
София,  
17.11.2025 16:38
 (БТА)

Следващата година 230 милиона евро ще бъдат разпределени за заплати на работещите във всички държавни и общински болници, каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов, зам.-председател на Народното събрание и председател на парламентарната комисия по здравеопазване. Той присъства на форума „Лекарите, на които вярваме“, организиран от медийната група „24 часа“.

Общата сума за възнаграждения за следващата година е 260 милиона евро, от които 30 милиона ще бъдат предназначени за повишаване на възнагражденията на работещите във второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерството на здравеопазването, а останалите 230 милиона евро - за всички работещи в държавните и общинските болници.

Други 34 милиона евро, които в момента са налични, са предназначени за областните болници и ще бъдат включени към средствата за повишаване на възнагражденията, допълни Ангелов.

