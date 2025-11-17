В три села в община Братя Даскалови са изградени нови зони за отдих с детски кътове

Община Братя Даскалови успешно завърши дейностите по изграждане на нови зони за отдих с детски кътове в три населени места. Това съобщиха на официалната интернет страница на местната администрация. Новите зони са в селата Оризово, Горно Ново село и Православ.

Новите пространства ще осигурят по-добри условия за отдих, игра и социални дейности, както за най-малките жители, така и за техните семейства. Те включват съвременни детски съоръжения, зони за почивка и облагородени зелени площи, които да допринесат за по-привлекателна и здравословна среда в селата, посочиха от Община Братя Даскалови.

Проектът e на стойност 45 хиляди лева и се реализира в рамките на Националната програма „Чиста околна среда“ и конкурса на Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на тема „Обичам природата и аз участвам в нея“.

В началото на месеца Община Гурково започна ремонт на най-голямата детска площадка в града.