Първите брези и чинари бяха засадени на опожарения през лятото хълм Гарга баир край Велико Търново

Първите брези и чинари бяха засадени днес на опожарения през лятото хълм Гарга баир край Велико Търново. Дръвчета бяха посадени от кмета Даниел Панов, по чиято инициатива се осъществява залесяването, заедно с младите музиканти от "Джуниър Бенд" към Средно училище "Емилиян Станев", съобщиха от общинската администрация.

В залесяването на новата гора се включиха библиотечни специалисти от побратимените на Велико Търново градове Асти, Зугло, Краков, Яш и Ниш, а също и от Струмица и Фокшани, които участват в международната конференция "Библиотеки, четене и комуникации". Предвижда се на хълма да бъде обособен горски кът на побратимените градове.

В следващите дни на Гарга баир ще започне и професионалното залесяване, а на 22 ноември своя принос ще дадат 150 доброволци. Над 20 000 са осигурените дръвчета от Държавното горско стопанство и бизнеса за първите 67 декара на Гарга баир, който беше опожарен при голям пожар на 8 юли тази година. Избрани са местни подходящи видове, съобразени с релефа, почвата и особеностите на микроклимата. Организирано е и поливането им.

Есенното залесяване на хълма е само първи етап от инициативите за възстановяване на горския фонд в целия зелен пояс около Велико Търново, заедно с Арбанашкото плато, хълма Момина крепост и други терени, където се премахват изсъхнали и болни борове. През пролетта ще бъдат обявени нови дати за обществено залесяване, в което ще могат отново да се включат доброволци.

В днешното начало на залесяването се включиха и председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, както и областният управител Юлия Мутафчиева – Ликоманова.