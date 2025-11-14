Фотоконкурс търси лицата на благотворителността в Ямбол

Фотоконкурс обявиха от инициативата „Капачки за бъдеще“ в Ямбол. Идеята да бъдат показани показани лицата на благотворителността и всички малки добри примери, които заедно създават голяма добрина, обявиха организаторите във фейсбук страницата „Капачки за бъдеще – Ямбол.

Конкурсът е под мотото „Как събираме капачки за бъдеще!“ и цели да насърчи участието на семейства, училищни класове и детски групи в кампанията за събиране на пластмасови капачки. Желаещите да участват трябва да изпратят снимка, показваща как събират капачки, в лично съобщение към фейсбук страницата.

Всички получени фотографии ще бъдат публикувани в специален албум. Победителите ще бъдат определени чрез харесванията на последователите на страницата. Срокът за участие е до 12 декември, а победителите ще бъдат обявени на 15 декември. Най-харесваните снимки ще бъдат отличени с награди за първо, второ и трето място.

При последната акция на кампанията в Ямбол на 11 октомври бяха събрани над 2000 кг пластмасови капачки, като се включиха стотици ямболци. „Хората се отзовават, носят капачки, но, за съжаление, не ни достигат доброволци“, коментира тогава за БТА Десислава Боева от организаторите.

Новата кауза на „Капачки за бъдеще“ е да бъдат осигурени дефибрилатори за над 600 училища заради зачестяващи случаи на сърдечни проблеми при деца. Кампанията се организира в редица градове у нас от 2017 г. насам. Чрез нея досега са закупени неонатални линейки, кувьози за новородени и медицинска апаратура за десетки болници в страната.