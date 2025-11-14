В Кюстендил бе представена иновативна възможност за получаване на туристическа информация

На пресконференция кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов представи иновативна възможност за получаване на туристическа информация, свързана с града и региона.

На всеки туристически обект в града ще бъдат поставени малки пирамиди и стикери с изобразена пауталийска монета на фона на забележителност от Кюстендил, на чиито гръб има QR код. След сканиране на кода с камерата на телефон се отваря туристически сайт, на който може да бъде намерена информация на български и английски език за културното наследство, минералната вода, празниците и фестивалите на Кюстендил и друга туристическа информация.

„Самата конструкция, която сме направили, излиза на Общината 100 лв. на година, а ефектът ще бъде огромен“, каза Атанасов. Той допълни, че това е поредната стъпка към целта, която си е задал при спечелването на местните избори – „да върнем Кюстендил там, където му е мястото, на туристическата карта на България като една от водещите туристически дестинации“.

Станислав Георгиев от сдружението по туризъм в Кюстендил каза, че за последната година туристопотокът се е увеличил с между 20% и 30%, като туристите са основно от България, но и от други европейски страни.