Подробно търсене

Пожар избухна в производствен цех в Хасково, огънят е тръгнал от забравена включена скара

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Пожар избухна в производствен цех в Хасково, огънят е тръгнал от забравена включена скара
Пожар избухна в производствен цех в Хасково, огънят е тръгнал от забравена включена скара
БТА, Хасково (14 ноември 2025) Пожар избухна в Хасково по обед в производствено хале на местна фирма в източната индустриална зона. Работещите са успели да напуснат навреме сградата. По техни данни, огънят е тръгнал от забравена скара и се е прехвърлил към дървен навес, а оттам и в помещението с машини. На място са екипи огнеборци с четири противопожарни автомобила от Хасково и Димитровград. Няма пострадали.Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова (ЕВ)
Хасково,  
14.11.2025 13:35
 (БТА)

Пожар избухна в Хасково по обед в производствено хале на местна фирма в източната индустриална зона край града. По данни на работещите в него, огънят е тръгнал от забравена скара с кебапчета и се е прехвърлил към дървен навес, а оттам и в помещението с машини. От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково потвърдиха  за БТА, че пожарът  е причинен от електрически уред.

Работещите на смяна са успели да напуснат производственото здание навреме. При инцидента няма пострадали. Огънят е потушен бързо и не е допуснато разпространяването му и в други обекти в зоната. На място са екипи огнеборци с четири противопожарни автомобила от Хасково и Димитровград. Оценката на щетите в опожарения цех, в който има машини, ще е възможно едва когато премине силното задимяване в помещението, казаха от пожарната.

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:44 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация