Прокуратурата във Варна задържа за срок до 72 часа издирван от властите в Чехия румънец

Окръжната прокуратура във Варна задържа за срок до 72 часа и настани в затвора в града румънски гражданин, арестуван от служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ вчера, съобщиха от държавното обвинение в крайморския град.

Задържаният се издирва от Окръжния съд в Прага, Чехия, за деяния, свързани с трафик и производство на наркотични вещества.

Незабавно чрез дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС) на МВР дежурният прокурор е уведомил компетентните чешки власти, за да изготвят и изпратят на прокуратурата във Варна превод на искането им за задържане на румънеца и последващото му предаване за нуждите на воденото срещу него наказателно производство.

От държавното обвинение уточняват, че когато, в указания срок до 10:30 часа на 16 ноември, тези документи постъпят, дежурният прокурор ще инициира постоянното задържане на издирвания и предаването му на чешките власти в рамките на регламентираната процедура по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.

В края на предходния месец Варненският апелативен съд потвърди временното задържане под стража до 40 дни на издирван в Русия грузински гражданин.