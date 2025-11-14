Районният съд в Стара Загора определи 30 месеца затвор на осъден за притежание на наркотици

Районният съд в Стара Загора наложи наказание 30 месеца лишаване от свобода при първоначален „строг режим“ на 43-годишен мъж за държане на метамфетамин, съобщиха от пресцентъра на съда. Осъденият с инициали Т. С. е признат за виновен, че на 23 септември т.г., без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал метамфетамин и коноп (марихуана, канабис на обща стойност близо 2800 лева.

Наложеното наказание е след одобрено споразумение, постигнато между обвиняемия и представител на Районната прокуратура в Стара Загора.

Осъденият е криминално проявен.

БТА припомня, че през октомври Окръжният съд в Стара Загора осъди на четири години затвор и глоба в размер на 20 хил. лева мъж за притежание на метамфетамин, хероин и кокаин.