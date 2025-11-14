Рафинерията "Лукойл" е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има ангажименти в полза на обществото, каза Росен Желязков

Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено. Това каза в началото на заседанието на Съвета по сигурността министър-председателят Росен Желязков, цитиран от пресслужбата на кабинета.

Тема на заседанието е изборът на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас". Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и се очаква предложение до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата, съобщиха от правителството.