Програмата "Без диабет-Ти избираш" за изследване на инсулинова резистентност започва от днес в общинските лечебни заведения

Програмата "Без диабет-Ти избираш" за изследване на инсулинова резистентност и превенция на преддиабетно състояние за жителите на Столичната община започва от днес в общинските лечебни заведения, съобщиха на пресконференция днес общинските съветници от групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Ваня Тагарева и Антон Койчев.

Заедно с д-р Антон Койчев и лекари от общинските лечебни заведения, подготвихме първата общинска програма, която няма аналог, за установяване на инсулинова резистентност и преддиабетно състояние за жителите на Столичната община над 18 години. Програмата насочва вниманието към риска от диабет и включва лабораторно изследване на инсулин в общо 20 общински лечебни заведения - четирите общински болници, както и 16 диагностично-консултативни центрове, които са най-близо до домовете на гражданите на София, каза Ваня Тагарева. Тя подчерта, че програмата, приета на 23 октомври от Столичния общински съвет, започва от днес – в Световния ден за борба с диабета и продължава до 19 декември.

Програмата се заплаща от бюджета на Столичната община и е на стойност до 100 000 лева. В рамките на този бюджет предвиждаме да обхванем над 4000 пациенти, каза Тагарева. Изследването за инсулинова резистентност, което е калкулирано в програмата, е на цена до 17 лева, като това е най-ниската цена на база на другите лаборатории, които работят в страната, подчерта общинският съветник.

По данни на Международната диабетна федерация, цитирани на пресконференцията, от диабет в България към 2021 г. страдат над 500 000 души, като близо 30-40% от тях не знаят за заболяването си. По национални данни от 2024 г. броят на заболелите у нас се е повишил на 770 000 души или 16,5% от населението има диабет. За София се предполага, че над 110 000 души са в преддиабетно състояние или имат инсулинова резистентност. Тревожна е тенденцията за поява на заболяването сред все по-млади хора, а сред причините са нездравословен начин на живот, генетична предразположеност, други заболявания, предупреждават специалистите.