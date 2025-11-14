Публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2025 г. на Община Добрич ще има на 24 ноември

site.btaПублично обсъждане на актуализация на бюджета за 2025 г. на Община Добрич ще има на 24 ноември
Публично обсъждане на предложения за актуализация на бюджета за 2025 г. на Община Добрич ще има на 24 ноември, съобщиха от администрацията. Поканени за участие с предложения са всички жители на общината, представители на институции и заинтересовани страни. То ще е в голямата заседателна зала на администрацията.
Гражданите могат да изпращат мнения, препоръки и предложения в деловодството на Общината, на имейл или по телефон до 17:00 часа на 24 ноември. След обсъждането им ще бъде изготвен протокол, който ще бъде публикуван на сайта на Общината и приложен към проекта за актуализация при внасянето му в Общинския съвет.
В предложението, публикувано на сайта на Общината, е посочено, че предложената актуализация на бюджета за 2025 г. включва корекции, свързани с настъпили събития и финансови ангажименти. Поради постъпили суми от застрахователни събития към детска ясла „Щастливо детство“ и къщата музей „Йордан Йовков“ да се допълнят дейностите „Текущ ремонт“ съответно с 12 299 лева и 3796 лева. Предлага се също да бъде извършено обезпечаване на депозити по договори за наем, свързани с Дома за стари хора и Механизма „Лична помощ“, което намалява съответните бюджетни пера с общо 55 536 лева. Да бъдат отпуснати допълнителни средства за Домашен социален патронаж – общо 117 000 лв., необходими за вода, горива и енергия, с цел обезпечаване на дейността до края на годината. От преходен остатък от 2024 г. да бъдат изведени 50 хиляди лева и да се добавят към перо за ремонт на сградата на Общностния център за деца и семейства, предвижда предложението.
Предстоящото обществено обсъждане ще даде възможност на добричлии да се запознаят в детайли с предложените промени и да изразят мнението си по ключови бюджетни решения, които ще определят развитието на общината през 2025 г.
Финансовата рамка на бюджета на Община Добрич за 2025 г. е 148 939 832 лева. Той бе приет на заседание на Общинския съвет през май т.г.
/НН/
