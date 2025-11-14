Подробно търсене

Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

Йоана Димитрова
Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Снимка: кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов (архив)
София,  
14.11.2025 08:05
 (БТА)

Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при 19 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството. 

В София са регистрирани 27 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца са станали 217 катастрофи, с 21 загинали и 269-ма ранени.

От началото на годината са станали 5849 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 393-ма души, а пострадалите са 7281.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 11 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.      

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:08 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация