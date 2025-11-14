Подробно търсене

Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи със съседните държави, съобщават от "Гранична полиция"

Асен Бояджиев
Снимка: Владимир Шоков/БТА (КН) (архив)
София ,  
14.11.2025 07:10
 (БТА)

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи със съседните държави, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика е към 06:00 ч. тази сутрин. 

Трафикът е нормален на всички ГКПП на границите с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.

Нормален е и трафикът на границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора.

/АБ/

