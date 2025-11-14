Безплатни изследвания на кръвната захар и консултации са сред инициативите по повод днешния Световен ден на диабета

Безплатни консултации, изследвания на кръвната захар и здравни беседи са сред инициативите в страната по повод днешния Световен ден на диабета.

Захарният диабет е сериозно хронично заболяване, което причинява много тежки и опасни усложнения, но често остава пренебрегнато или недиагностицирано навреме заради липсата на профилактика и регулярен скрининг, посочиха от Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда – лечебно заведение, в което днес безплатно ще бъде измервано нивото на кръвната захар и ще бъдат консултирани пациенти и посетители на болницата. Инициативата ще бъде от 9:00 до 12:00 ч. в централно фоайе на болницата. Под мотото “Заедно срещу диабета” безплатно измерване на нивото на кръвната захар и консултации на пациенти ще бъдат извършвани и в Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша.

Безплатни консултации за хора с диабет и с риск от диабет ще се извършват и в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Консултациите ще бъдат днес, в кабинет 214, от 11:00 до 17:00 ч. Предварително записване не е необходимо.

Регионалните структури на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Шумен, Враца, Плевен, Ямбол, Варна и Велико Търново организират пунктове за измерване на нивото на кръвната захар, съобщиха от асоциацията. В област Враца пунктове за безплатно измерване на кръвна захар, на кръвно налягане и консултиране с професионалисти по здравни грижи ще бъдат открити в с. Ракево – днес от 7:30 до 10.30 ч., и в с. Добруша - на 15 ноември от 7:30 до 10:30 ч.

Пред Многопрофилната болница за активно лечение „Хр. Ботев“ във Враца студенти от специалност „Медицинска сестра“ от филиал „Проф. Ив. Митев“ ще раздават информационни материали, свързани с диабета.

В Ямбол кампанията под мотото „Здраве за всеки - заедно срещу диабета“ предвижда днес професионалисти по здравни грижи от Диагностично-консултативен център - 1 да посетят пенсионерски клуб "Хале", където ще измерват нивото на кръвна захар и ще разяснят рисковите фактори, превенцията и контрола на диабета.

Във всички пунктове на лаборатория „Нова“ в Ямбол ще се извършва безплатно изследване за кръвна захар или холестерол през целият ноември.

В детските градини ще има здравни беседи за децата от четвъртите подготвителни групи, като темите ще бъдат представени чрез игри, примери и кратки истории, насочени към изграждане на здравословни навици и познания. В училищата се предвиждат здравни беседи и презентации сред ученици от различни възрастови групи. На здравно-информационните табла в детските и учебните заведения ще бъдат поставени разработени материали с информация за родителите, педагогическия и непедагогическия персонал.

В Плевен днес от 9:00 до 14:00 ч. в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Г. Странски" се организира безплатно измерване на нивото на кръвната захар на желаещите. Инициативата се осъществява съвместно с "Лайън клуб" и с Медицинския университет в града.

В Шумен кампанията е под наслов „Заедно към по-добър контрол на диабета!“. Безплатно измерване на кръвната захар ще се извършва от 9:00 до 11:00 ч. в обособен кабинет, който се намира в Терапевтичен блок на ет. 4 в Многопрофилната болница за активно лечение-Шумен.

Във Варна на 15 ноември се предвижда обучителен курс “Захарният диабет през призмата на специалистите по здравни грижи”. Той ще бъде във Факултета по фармация

С Национална среща „Диабетът не ни спира“ на 15 ноември пациенти ще отбележат Световния ден за борба с диабета. Срещата е организирана от сдружението „Култура без граници“ и в нея ще участват детски ендокринолози, специализирани в лечението на диабет тип 1, социални работници и др. Ще бъдат обсъдени темите за инсулиновите помпи, сензори и затворени системи, както и предизвикателства пред тийнейджърите с диабет.

В света 589 милиона възрастни са засегнати от захарен диабет, посочиха от Българското дружество по ендокринология. Близо половината от тях не знаят, че имат диабет. Засегнатите от диабет в България са повече от половин милион.

От Столичната община съобщиха през октомври, че организират специализирани обучения за медицински сестри и учители, работещи в детските градини, насочени към грижата за деца с диабет и контрола на гликемията.

Рисковият фактор за преддиабетното състояние нараства с увеличаването на възрастта, но над 200 хиляди български мъже и жени във фертилна възраст са в преддиабетно състояние, каза преди дни ендокринологът проф. Анна-Мария Борисова. Вторият рисков фактор е затлъстяването, каза още тя и посочи, че над 68% от българите са с наднормено тегло, като половината от тях са със затлъстяване.

В края на септември 2025 г. по време на дискусия „(Не?)Победимите пандемии - затлъстяването“ политици и лекари изразиха подкрепа за създаване на Национална програма за борба със затлъстяването.