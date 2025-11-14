Подробно търсене

С редица инициативи в област Враца се отбелязва Световният ден за борба с диабета

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова, Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
С редица инициативи в област Враца се отбелязва Световният ден за борба с диабета
С редица инициативи в област Враца се отбелязва Световният ден за борба с диабета
Снимка: Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца,  
14.11.2025 06:20
 (БТА)

Редица инициативи под надслов "Образование за защита на бъдещето" се провеждат в област Враца по повод Световния ден за борба с диабета, казаха от Регионалната здравна инспекция за БТА. Инспекцията, съвместно с община Враца и местни и национални партньори, провеждат кампания за повишаване информираността на гражданите и безплатни изследвания на нивата на кръвната захар.  

На две места във Враца – в парк „Дъбника“ и в градинката пред Съдебната палата, от 8:30 до 12:00 часа желаещите ще могат да си направят безплатни скринингови изследвания на нивото на кръвната си захар. По време на събитието ще има и информационна кампания, насочена към популяризиране на здравословния начин на живот и превенцията на диабета. Свои щандове ще имат и „Мерк България“ ЕАД, на които техни представители ще информират гражданите относно рисковете за развитие на диабет и ще им съдействат при попълване на тест за оценка на риска от развитие на диабет. 

В кампанията се включват и представители на регионалната структура на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. В пунктове в селата Ракево и Добруша (община Криводол), с участието на медицинска сестра и лаборант, ще се извършва измерване на нивото на кръвната захар, артериалното налягане, ще се дава информация за ранна диагностика, правилно проследяване и здравословен начин на живот. Пунктът в село Ракево ще е отворен днес от 7:30 до 10:30 часа, а в село Добруша - на 15 ноември от 7:30 до 10:30 часа. 

През днешния ден пред Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев“ студенти от специалност „Медицинска сестра“ от филиал „Проф. Ив. Митев“ ще раздават информационни материали, свързани с диабета. Информационно събитие, свързано с болестта и здравословния начин на живот, бе проведено и в мездренското село Зверино на 10 ноември. Десетки жители от Бяла Слатина провериха своите показатели и получиха съвети от медицински специалисти от Медицински университет – Плевен. Кампанията там се състоя на 13 ноември, съобщиха от местната администрация. 

Тази вечер сградата на Община Враца ще бъде осветена в синьо, като символ на съпричастност и подкрепа към хората, живеещи с диабет.

На въпрос на БТА от Регионална здравна инспекция – Враца изнесоха данни, че хоспитализираните болни с диагноза захарен диабет за 2024 година в областта са над 1239 души. Няма хоспитализирани с диагнозата  под 17-годишна възраст. Според годишните отчети от здравни заведения в област Враца регистрираните новооткрити заболели с диагноза захарен диабет за 2024 г. са 22 деца под 17-годишна възраст. Пациентите над 18 години, новорегистирани за годината, са над 2862. 

Диабетът е хронично заболяване, при което организмът не произвежда достатъчно инсулин или не го използва ефективно. Това води до повишена кръвна захар, която с времето може да увреди кръвоносните съдове, нерви и органи, посочват от РЗИ - Враца. Симптомите, които не бива да се пренебрегват, са постоянна жажда, сухота в устата, често уриниране, умора и отпадналост, замъглено зрение, бавното заздравяване на рани. От РЗИ допълват, че е важно да се поддържа здравословно тегло, балансирано хранене – с повече зеленчуци, пълнозърнести храни и белтъчини, и движение 30 минути всеки ден. Редовното проследяване на кръвната захар, кръвното налягане и посещаването на профилактични прегледи са основна предпоставка за ранна диагностика и лечение на диабет.

Световният ден за борба с диабета се отбелязва от 1991 г. по инициатива на Международната федерация за борба с диабета и с подкрепата на Световната здравна организация, сочи справка от отдел „Справочна“ на БТА. С резолюция A/RES/61/225 от 20 декември 2006 г. Общото събрание на ООН признава диабета като хронично, инвалидизиращо и скъпо за лечение заболяване и определя 14 ноември да се отбелязва като Световен ден на диабета от 2007 г.

/ЛРМ/

Свързани новини

06.11.2025 15:51

Затлъстяване, нарушено зрение и астма са най-честите заболявания сред учениците в община Враца през 2024 г., отчитат от Програмата за закрила на детето

Затлъстяването, нарушеното зрение и астмата са най-често срещаните заболявания сред учениците в община Враца, е записано в отчета на Програмата за закрила на детето в общината през миналата година. Той бе част от новата Програма за закрила на детето през тази година, приета от Общинския съвет Враца на последното му заседание.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:35 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация