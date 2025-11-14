С редица инициативи в област Враца се отбелязва Световният ден за борба с диабета

Редица инициативи под надслов "Образование за защита на бъдещето" се провеждат в област Враца по повод Световния ден за борба с диабета, казаха от Регионалната здравна инспекция за БТА. Инспекцията, съвместно с община Враца и местни и национални партньори, провеждат кампания за повишаване информираността на гражданите и безплатни изследвания на нивата на кръвната захар.

На две места във Враца – в парк „Дъбника“ и в градинката пред Съдебната палата, от 8:30 до 12:00 часа желаещите ще могат да си направят безплатни скринингови изследвания на нивото на кръвната си захар. По време на събитието ще има и информационна кампания, насочена към популяризиране на здравословния начин на живот и превенцията на диабета. Свои щандове ще имат и „Мерк България“ ЕАД, на които техни представители ще информират гражданите относно рисковете за развитие на диабет и ще им съдействат при попълване на тест за оценка на риска от развитие на диабет.

В кампанията се включват и представители на регионалната структура на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. В пунктове в селата Ракево и Добруша (община Криводол), с участието на медицинска сестра и лаборант, ще се извършва измерване на нивото на кръвната захар, артериалното налягане, ще се дава информация за ранна диагностика, правилно проследяване и здравословен начин на живот. Пунктът в село Ракево ще е отворен днес от 7:30 до 10:30 часа, а в село Добруша - на 15 ноември от 7:30 до 10:30 часа.

През днешния ден пред Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев“ студенти от специалност „Медицинска сестра“ от филиал „Проф. Ив. Митев“ ще раздават информационни материали, свързани с диабета. Информационно събитие, свързано с болестта и здравословния начин на живот, бе проведено и в мездренското село Зверино на 10 ноември. Десетки жители от Бяла Слатина провериха своите показатели и получиха съвети от медицински специалисти от Медицински университет – Плевен. Кампанията там се състоя на 13 ноември, съобщиха от местната администрация.

Тази вечер сградата на Община Враца ще бъде осветена в синьо, като символ на съпричастност и подкрепа към хората, живеещи с диабет.

На въпрос на БТА от Регионална здравна инспекция – Враца изнесоха данни, че хоспитализираните болни с диагноза захарен диабет за 2024 година в областта са над 1239 души. Няма хоспитализирани с диагнозата под 17-годишна възраст. Според годишните отчети от здравни заведения в област Враца регистрираните новооткрити заболели с диагноза захарен диабет за 2024 г. са 22 деца под 17-годишна възраст. Пациентите над 18 години, новорегистирани за годината, са над 2862.

Диабетът е хронично заболяване, при което организмът не произвежда достатъчно инсулин или не го използва ефективно. Това води до повишена кръвна захар, която с времето може да увреди кръвоносните съдове, нерви и органи, посочват от РЗИ - Враца. Симптомите, които не бива да се пренебрегват, са постоянна жажда, сухота в устата, често уриниране, умора и отпадналост, замъглено зрение, бавното заздравяване на рани. От РЗИ допълват, че е важно да се поддържа здравословно тегло, балансирано хранене – с повече зеленчуци, пълнозърнести храни и белтъчини, и движение 30 минути всеки ден. Редовното проследяване на кръвната захар, кръвното налягане и посещаването на профилактични прегледи са основна предпоставка за ранна диагностика и лечение на диабет.

Световният ден за борба с диабета се отбелязва от 1991 г. по инициатива на Международната федерация за борба с диабета и с подкрепата на Световната здравна организация, сочи справка от отдел „Справочна“ на БТА. С резолюция A/RES/61/225 от 20 декември 2006 г. Общото събрание на ООН признава диабета като хронично, инвалидизиращо и скъпо за лечение заболяване и определя 14 ноември да се отбелязва като Световен ден на диабета от 2007 г.