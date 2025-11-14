Социалният министър Борислав Гуцанов ще участва в дискусия за бъдещето на пазара на труда

Подробно търсене

Петра Куртева
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
14.11.2025 07:10
 (БТА)

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще участва в дискусия за бъдещето на пазара на труда днес, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. На форума ще бъдат обсъдени възможни решения за преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда, свързани с цифровия преход, демографската криза и изтичането на квалифицирани кадри.

Министър Гуцанов ще представи мерки на социалното министерство за подобряване на демографската ситуация, подготовка на кадри с нужните за бизнеса знания и умения, задържането и привличането на квалифицирани работници и у нас и други.

Събитието се организира от Европейския либерален форум в Двореца „Врана“ и освен дискусията, ще бъде представена и книга - съвместно издание на Либералния институт за политически анализи и Европейския либерален форум.

 

