Социалният министър Борислав Гуцанов ще участва в дискусия за бъдещето на пазара на труда

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще участва в дискусия за бъдещето на пазара на труда днес, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. На форума ще бъдат обсъдени възможни решения за преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда, свързани с цифровия преход, демографската криза и изтичането на квалифицирани кадри.

Министър Гуцанов ще представи мерки на социалното министерство за подобряване на демографската ситуация, подготовка на кадри с нужните за бизнеса знания и умения, задържането и привличането на квалифицирани работници и у нас и други.

Събитието се организира от Европейския либерален форум в Двореца „Врана“ и освен дискусията, ще бъде представена и книга - съвместно издание на Либералния институт за политически анализи и Европейския либерален форум.