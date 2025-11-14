Премиерът Желязков ще връчи държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ на професор Христо Йоцов

Премиерът Росен Желязков ще връчи държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ на проф. Христо Йоцов днес от 15:00 часа в Гранитната зала на Министерски съвет. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Професор Христо Йоцов е джаз инструменталист, композитор, аранжор и педагог, завършил Националната музикална академия в класа на проф. Добри Палиев. Той има над 30 издадени албума, свири с водещи музиканти у нас и по света и е автор на музика за джаз, театър, филм и симфонични състави.

Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“е учредена с постановление на Министерския съвет през 2000 г. и се присъжда за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции, посочват от информационната служба.

Предложенията за годишната държавна награда са до министъра на културата, който назначава комисията, която подготвя предложение и предлага личността, на която да се присъди наградата. Тазгодишният ѝ носител бе определен от комисия, ръководена от проф. Емануел Мутафов, заместник-председател на Българската академия на науките.

Сред носителите на наградата през годините са проф. Вера Мутафчиева, акад. Светлин Русев, проф. Стефан Данаилов, Йордан Радичков, Богомил Райнов, Валери Петров, Димитрина Георгиева Гюрова-Савова, Надежда Драгова, акад. Людмил Стайков, проф. Кирил Топалов и други.

Министерството на културата приемаше предложения за наградите до 1 септември. Предложенията до министъра на културата трябва да съдържат мотивите за награждаване, свързани с приноса на твореца към националната културна идентичност и духовни ценности, както и кратки биографични данни и данни за контакт с номинирания. Отличените получават грамота и почетен знак, на които е изобразен свети Паисий Хилендарски, както и парична сума.