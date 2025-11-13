Вместо да подобрим градския транспорт, наказваме гражданите с по-скъпо паркиране, заяви председателят на МК „БСП за България" Иван Таков

Вместо да се работи за по-добър и удобен градски транспорт, гражданите на София се наказват с по-високи цени за паркиране. Това заяви председателят на групата на „БСП за България“ в Столичния общински съвет (СОС) Иван Таков по време на брифинг преди началото на заседанието.

По думите му подготвените промени в наредбата за паркирането не представляват реформа, а „по-дълбоко бъркане в джоба на софиянци“. Таков подчерта, че въвеждането на по-високи такси за синя и зелена зона не решава проблемите на градската мобилност, а ги задълбочава, особено на фона на очакваното въвеждане на еврото и притесненията на хората от поскъпване на цените.

„Не може отново да се тръгва със тоягата към гражданите на София. Първо трябва да изградим по-добър, по-удобен и по-редовен обществен транспорт, а едва след това да се въвеждат санкции“, смята той. Иван Таков посочи, че „БСП за България“ е внесла доклад за сериозно финансиране на програмата за подмяна на наземния състав на градския транспорт, подкрепен от всички групи в миналия мандат.

Лидерът на групата определи изминалите две години от управлението на столичния кмет като загубено време за София и софиянци. Според него мандатът е белязан от скандали, чести промени в структурата на администрацията и забавяне на ключови инфраструктурни обекти.

„Все още не сме видели управленската програма на кмета, а мандатът на практика вече е приключен. Ако продължим по същия начин, не знам какво ще остане от града“, каза още Таков. Той добави, че СОС вече е поемал инициативата за решаване на кризата в градския транспорт и най-вероятно ще се наложи да направи същото и при предстоящата криза с отпадъците.

„Софиянци не заслужават подобно отношение. Ако администрацията не може, Общинският съвет ще действа“, заяви Иван Таков.