Отстранена е голямата авария на помпена станция край хасковското село Ябълково, от ВиК предупреждават за замътненост на водата
Голямата авария на магистрален водопровод от помпената станция край село Ябълково, която остави без вода части от град Хасково и села в община Минерални бани, е отстранена. Това съобщиха от ВиК-Хасково на информационната си интернет страница.
По аварията екипите на водоснабдителното дружество работиха близо 24 часа. От тази сутрин е започнало и поетапно подаване на вода от вододайна зона „Ябълково“ към населените места. От ВиК съобщават, че вече е достигнат обичайният обем от около 200 л в секунда, добивани от 36-те кладенеца в зоната. До първоначалното отичане е възможно през целия ден днес на места водата да е замътнена. Основната причина за това са наслоени частици от тръбите, които водата отмива, след като дълго време по тях не е имало изтичане.
/АБ/
