Отстранена е голямата авария на помпена станция край хасковското село Ябълково, от ВиК предупреждават за замътненост на водата

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Авария по магистрален водопровод от помпената станция край село Ябълково. Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова (архив)
Хасково,  
13.11.2025 11:17
Голямата авария на магистрален водопровод от помпената станция край село Ябълково, която остави без вода части от град Хасково и села в община Минерални бани, е отстранена. Това съобщиха от ВиК-Хасково на информационната си интернет страница.

По аварията екипите на водоснабдителното дружество работиха близо 24 часа. От тази сутрин е започнало и поетапно подаване на вода от вододайна зона „Ябълково“ към населените места. От ВиК съобщават, че вече е достигнат обичайният обем от около 200 л в секунда, добивани от 36-те кладенеца в зоната. До първоначалното отичане е възможно през целия ден днес на места  водата да е замътнена. Основната причина за това са наслоени частици от тръбите, които водата отмива, след като дълго време по тях не е имало изтичане.

