Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в Раднево вече разполага с нов автомобил

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) в Раднево вече разполага с нов автомобил, който е закупен със средства от остатъци по бюджета на социалната услуга. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Това е важна стъпка към подобряване на грижата и ежедневието на децата, настанени в центъра. Досега екипът не разполагаше със собствен транспорт, което често затрудняваше организацията на различни дейности. С новия автомобил ще могат да се осъществяват ежедневни пътувания до училище и болница, участия в културни, спортни и извънкласни събития, организиране на екскурзии и образователни посещения, доставка на необходими материали и провеждане на обучения за персонала, информират от Община Раднево.

Благодарение на това подобрение екипът ще работи по-гъвкаво и ефективно, а децата ще получат повече възможности за развитие, забавление и социална интеграция. Благодарим на всички, които подкрепят мисията ни да осигуряваме по-добри условия и повече радост в живота на децата, посочват още от пресцентъра.

През юли Общинският съвет в Раднево одобри и направеното предложение от кмета на Общината Георги Петров за кандидатстване с проектно предложение на администрацията по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за закупуване на електрическо превозно средство, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги в града.