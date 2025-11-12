Представители на институции и жители на ловешкото село Старо Стефаново набелязаха стъпки за развитието на архитектурния резерват

Представители на институции и жители на ловешкото село Старо Стефаново дискутираха на кръгла маса проблемите и начините за решаването им за опазването и развитието на населеното място, което е групова недвижима ценност. След двучасова дискусия, организирана от Община Ловеч със съдействието на сдружение „Деветашко плато“, се набелязаха няколко стъпки, по които Община Ловеч, съвместно с експерти от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), да работи.

Първото, което общинската администрация може да направи, е да поиска актуализация на груповата ценност. „Може да се заложи за следващата календарна година търсене на финансиране и кандидатстване за изработване на план за опазване и управление на груповата културна ценност Старо Стефаново. Други стъпки са регистрация и актуализация на състоянието на сградите, изработване на опорен план, актуализация на план за регулация и застрояване, който да е съобразен с имотния регистър и кадастъра, така че да се конкретизират точните граници на резервата“, обобщи hлавният архитект на Общината Ралица Маринова. Тя се надява първите стъпки се случат за година, година и половина.

Срещата откри кметът на общината Страцимир Петков, който посочи, че това е дългоочакван разговор за намиране на общи стъпки за подобряване облика и бъдещето на историческото селище.

Ива Таралежкова от сдружение „Деветашко плато“ бе модератор на събитието. Тя посочи, че неправителствената организация може да бъде полезна по темата, тъй като има опит в обединението на голяма група от хора в името на общата визия за развитие на Деветашкото плато, което работи на територията на девет села в три общини и две областни администрации.

На форума присъстваха и експерти от НИНКН. Арх. Алис Исмаилова, директор на Дирекция „Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд“ в НИНКН, каза, че товаq че Старо Стефаново е архитектурен резерват, му дава защита, но няма план за опазване. „Има доста обекти в риск, които са в много лошо състояние и не се поддържат“, добави тя и обясни, че в новия Закон за недвижимите културни ценности няма архитектурни резервати, а групова недвижима ценност. По думите й за Старо Стефаново липсва цялостна концепция и планове за развитие на територията, както и информация за собствениците и ползвателите на обектите.

На срещата бяха откроени и други проблеми като пропуски в законодателството и нормативните наредби, липса на подкрепа към собствениците на къщи, паметници на културата, като им се вменяват само задължения. Основен проблем е и липсата на финансиране от държавата. Поставен бе и въпросът, че голяма част от новите купувачи на къщи в историческото селище не са запознати предварително, че купуват паметник с културно значение и започват да правят ремонти, които не са разрешени.

Законът задължава собствениците да поддържат сградите в автентичния им вид, в който са ги купили, което изисква големи финансови възможности, а не всеки ги има, бе казано още на срещата.

Ралица Маринова каза, че може да бъде изготвена карта с паметниците на културата, която да бъде публично достъпна. Вече обаче такава информация е събрана и представена на сайта на Сдружение „АР Старо Стефаново – Вратица“, информираха от там.

На срещата присъстваха още заместник-кметът на Ловеч д-р Алдин Начков, Красимир Павликянов, кметски наместник на Старо Стефаново, представители на Асоциация „Старо Стефаново“ и Сдружение „АР Старо Стефаново – Вратица“ и жители на селото.