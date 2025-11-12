Детето, пострадало в инцидент с трамвай в София, е в противошокова зала на болница „Пирогов“

Подробно търсене

Лилия Йорданова, Десислава Пеева
Момиче на 11 години е било блъснато от трамвай на ул. „Граф Игнатиев“ в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
12.11.2025 15:17
Детето, пострадало в инцидент с трамвай, е в противошокова зала на болница „Пирогов“. Това съобщиха от лечебното заведение. Извършват се множество прегледи и изследвания за уточняване на състоянието му.

По-рано днес от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че момиче на 11 години е било блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" в София. От дирекцията допълниха, че детето е било на колело.

При инцидента момичето е било придружавано от възрастен, каза на брифинг в общината зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев. По думите му на път за "Пирогов" детето е било контактно. Ватманката е била в шок, оказана й е помощ, каза още Чаушев. 

/НН/

