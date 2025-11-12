От направление „Архитектура и Градоустройство“ са издали виза за ремонт и реставрация на сградата на Народното събрание, съобщи Трайчо Трайков

От направление „Архитектура и Градоустройство“ (НАГ) към Столична община е издадена виза за проектиране на основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване на функционалността на сградата на Народното събрание. Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков.

При извършването на дейностите не се допуска промяна на кота корниз, кота било, наклона на покрива и други намеси, които биха променили външния обем на сградата, уточнява Трайков.

Преди одобряването на инвестиционния проект визата трябва да бъде съгласувана с Министерството на културата, добави Трайков. Той призова гражданите да избягват преминаване под стрехите на сградата на Народното събрание.

В края на октомври кметът на „Средец“ съобщи, че е издал официално предписание до администрацията на Народното събрание за предприемане на мерки по отношение на състоянието на сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2. Тогава той обясни, че са констатирани подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, цокъл с интензивни петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове, както и теч на ръждива вода от декоративната метална ограда.

До края на годината се очаква да бъде внесено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство заданието за проектиране за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт, реставрация и подобряване функционалността на старата сграда на Народното събрание и ще се пристъпи към обявяване на процедура за избор на изпълнител, съобщиха от администрацията на 51-вото Народно събрание в отговор на запитване на БТА през септември.

От 1 септември 2023 г. заседанията на парламента бяха преместени в новата пленарна зала в сградата на бившия Партиен дом. Тогава председателят на 49-ото Народно събрание Росен Желязков обясни, че старата сграда се нуждае от основен ремонт, защото покривът тече, има проблем с чилърите, с отоплителната инсталация и с канализацията.