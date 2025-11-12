Даваме възможност младежите да участват по-пряко в определянето на политиките в София, съобщи председателят на СОС Цветомир Петров

Председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров и замeстник-кметът по образование и култура Благородна Здравкова предлагат нов Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община. Така младежките и неправителствени организации ще имат възможност да участват активно в управлението на този орган, съобщават от СОС.

„Според досега действащия правилник председателят на Консултативния съвет е представител от квотата на общинските съветници. Практиката от работата на съвета показва, че този модел ограничава активното участие и реалното представителство на младежките, ученическите, студентските и неправителствените организации, които са основните целеви групи на младежките политики", посочва председателят на съвета Цветомир Петров, цитиран в съобщението.

По думите му, с оглед на принципите на младежкото участие и партньорство с местната власт, заложени в Закона за младежта, е целесъобразно да се предостави възможност председателят да бъде избран сред представителите на младежките, ученическите, студентските и неправителствените организации.

"Остава възможността общинските съветници в състава на съвета да отправят съвети и предложения по отношение на формирането на местните младежки политики. Считаме, че този подход ще засили участието на младите хора в процеса на вземане на решения в политиките за младежта на територията на Столична община и ще утвърди тяхната отговорност чрез възлагането на организационни функции на избран от тях представител“, посочва още Петров.

Предложенията за промени в правилника на Консултативния съвет по политиките за младежта ще бъдат гласувани на заседанието на Общинския съвет утре, а според вносителите на промените така ще се допринесе за по-автентично представителство на младите хора в консултативните процеси, за засилване на партньорството между общината и младежките организации и за повишаване на качеството на младежките политики на местно ниво.

На 7 ноември пред БТА Даниел Неделчев, главен експерт в дирекция "Интеграция на хората с увреждания, програми и проекти" в Столичната община, отбеляза хоризонталните политики по отношение на гаранциите за младежта, като например Консултативния съвет. Това е много важен инструмент, защото включва изключително млади хора, училищни настоятелства, студентски съвети, младежки организации, които пряко получават възможността да създават политики на място в Столична община, посочи Неделчев. Той отбеляза още, че в момента се работи по възобновяването на центровете за социални услуги за обществено подпомагане, които са 21 в районите на София.