Мъж на 31 години е осъден на една година затвор за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти в Казанлъшко

Мъж на 31 години е осъден на една година лишаване от свобода за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Стара Загора. Присъдата ще бъде изтърпяна при първоначален "общ" режим. Мъжът е признал вината си, а наказанието му е наложено по споразумение, одобрено от Окръжния съд.

Деянието е извършено в условията на продължавано престъпление в Казанлък и в мъглижкото село Тулово в периода от 30 до 31 юли, като шест пъти мъжът е прокарал в обращение подправени парични знаци, представляващи 12 банкноти по 100 евро в игрална зала и в три бензиностанции. Мъжът е знаел, че те са неистински, посочват от обвинението.

По делото е установено, че мъжът с инициали И.А. се сдобил с подправените парични знаци - банкноти в евро, като пласирал горепосочената сума в игрална зала и три бензиностанции, а на него му били връщани български левове. Служители на търговските обекти се усъмнили в качеството на банкнотите и подали сигнал в полицията, при което И.А. е бил установен и задържан. Той е възстановил щетите.

Определението на съда е окончателно и е влязло в сила.

Осъденият беше задържан на 4 август т.г., след подадени сигнали в Районното управление в Казанлък от служители на търговски обекти.