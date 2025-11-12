site.btaНа 66 сигнала за произшествия в страната са реагирали екипите на пожарната за последното денонощие
На 66 сигнала за произшествия в страната са реагирали екипите на пожарната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).
Потушени са 28 пожара. При инцидентите няма загинали и пострадали.
С материални щети са 12 от пожарите за денонощието. Шест от тях са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 16 пожара.
Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи.
/БИ/
