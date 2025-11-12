Подробно търсене

Биляна Иванова
На 66 сигнала за произшествия в страната са реагирали екипите на пожарната за последното денонощие
Снимка: Красимир Кръстев/БТА, Архив
София,  
12.11.2025 07:16
 (БТА)

На 66 сигнала за произшествия в страната са реагирали екипите на пожарната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). 

Потушени са 28 пожара. При инцидентите няма загинали и пострадали.

С материални щети са 12 от пожарите за денонощието. Шест от тях са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 16 пожара.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи.

 

/БИ/

