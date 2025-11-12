Нормално е движението на българските гранични пунктове и преходи

Нормално се осъществява движението на българските гранично-пропускателни пунктове и гранични преходи, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.

Нормално е движението и на граничните преходи с Румъния и Гърция.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности, напомниха от „Гранична полиция“. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.