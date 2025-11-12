Присъединяването на България към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи предстои да обсъди кабинетът

site.btaПрисъединяването на България към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи предстои да обсъди кабинетът
Проект на решение за присъединяване на България към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи, базиран в Берлин, Германия предстои да обсъди Министерският съвет на редовното си заседание от 10:00 ч., съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Министрите ще разгледат меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2021-2028 г. между България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, както и Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021-2028 г. между България и Норвегия.
В дневния ред е проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.
Проект на Закон за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел ще обсъди още Министерският съвет днес.
/ТТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина