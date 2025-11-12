Младежи и представители на институциите ще обсъдят в резиденция „Бояна“ проблемите с онлайн сигурността на децата

Специално заседание на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще се състои днес в резиденция „Бояна“. Темата ще бъде за онлайн сигурността на децата и младежите в контекста на все по-честото използване на изкуствен интелект. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Представители на институции и експерти ще обсъдят инциденти с насилие, възрастовите ограничения за определени мобилни приложения, както и инициативата за създаване на балкански пакт за защита на децата в социалните мрежи. Заседанието ще се състои от 15:30 ч.

Участие в заседанието ще вземат членове на Съвета от всички области в страната, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, председателят на ДАЗД Теодора Иванова, както и директорът на Дирекция „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ старши комисар Владимир Димитров.

По време на събитието ще бъдат представени и актуални данни за работата на Националната телефонна линия за деца на ДАЗД - 116 111, както и чат приложението към нея.

За миналата година има 6440 сигнала в ДАЗД за посегателства над деца под различна форма, каза социалният министър Борислав Гуцанов в края на септември тази година, когато беше представено мобилно приложение за подаване на сигнал, ако някой стане свидетел или жертва на насилие. Създаването на приложението е част от Националната кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър!“, която се провежда за втора година.