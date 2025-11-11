Липсата на отчетност и ясна комуникация подкопават доверието в институциите, коментираха експерти на форум за демокрацията и отбраната

Недостатъчната отчетност на институциите, липсата на реална проследяемост на публичните средства и разминаването между обещания и резултати са сред основните причини за ерозията на доверието в управлението. Около това се обединиха участниците в панела „Отговорност на властта“ по време на форума за демокрацията и отбраната, организиран от Центъра за изследване на демокрацията. В дискусията участваха Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата, и Крум Зарков, министър на правосъдието (2022–2023 г.), а модератор бе Александър Герганов, директор на Социологическата програма на Центъра.

Илиана Иванова подчерта, че правната рамка сама по себе си не може да изгради доверие, ако не е придружена от последователност и прозрачност в изпълнението. Липсата на ясни критерии, измерими цели и проследяемост на средствата води до по-голяма уязвимост към грешки, измами и корупция, каза тя и даде пример с трудностите при проследяване на финансовите потоци, когато самите държави са бенефициенти на европейски програми. По думите ѝ отговорното управление започва с ясно поставени цели и отчетност пред гражданите, така доверието може да бъде възстановено. Правилната рамка е само формата, истинското доверие идва от реалните резултати, които гражданите виждат, допълни Иванова.

Бившият правосъден министър Крум Зарков отбеляза, че проблемът не е в липсата на механизми за контрол, а в тяхното прилагане. „Имаме добри инструменти, но когато липсва добросъвестност у тези, които ги използват, те се превръщат в празна форма“, каза той. Зарков посочи, че и съдебният, и политическият контрол често не функционират ефективно, което води до усещане за безнаказаност и обезоръжава обществото. „За да държиш властта отговорна, трябва искрено да го искаш“, заяви Зарков.

Иванова допълни, че една от първите стъпки към възстановяване на доверието е честната комуникация и реалистичните обещания. „Гражданите разбират, когато им се говори честно. По-добре е да обещаем по-малко, но изпълнимо“, заяви тя.

Участниците в панела се обединиха около извода, че отговорността на властта не е само въпрос на закони, а на политическа култура и обществен натиск. Според тях само чрез постоянен контрол от страна на институциите, медиите и гражданите може да бъде възстановено доверието в демократичните процеси и да се гарантира, че властта служи в интерес на обществото, а не на отделни групи или интереси.