Българската телеграфна агенция и Община Петрич подписаха договор за партньорство

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев и кметът на Община Петрич Димитър Бръчков подписаха договор за партньорство, който цели насърчаване и популяризиране на събитията, включени в културния календар на общината.

Съгласно подписаното споразумение БТА ще отразява събития от културния календар на общината, като по този начин ще допринася за по-широкото им представяне пред националната и международната аудитория. Сред включените прояви е и конкурсът за любовна лирика „Горчиво вино“, организиран от читалище „Братя Миладинови – 1914“ в град Петрич със съорганизатор Община Петрич (също част от календара).

Местната администрация ще осигурява съдействие и достъп на представители на БТА за отразяване на събитията, включени в календара. По този начин ще се улесни двустранният обмен на информация и ще се гарантира, че новините за културните и обществените инициативи на Петрич ще достигат до по-широк кръг читатели.

Подписването на споразумението е част от инициативата на Българската телеграфна агенция за разширяване на партньорската ѝ мрежа с българските общини. До момента партньори на БТА са 15 общини, като Петрич става 16-ата, присъединила се към тази инициатива.