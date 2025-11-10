Окръжният съд в Кюстендил призна подсъдима за виновна в избягването на плащане на данъци за близо 200 хиляди лева

С присъда Окръжният съд в Кюстендил призна подсъдима за виновна в избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, съобщиха от пресцентъра на съда.

Наложеното наказание на подсъдимата А. С. е "лишаване от свобода" за срок от две години, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от три години. Жената е признала всички факти и обстоятелства от обвинителния акт, внесен от Окръжна прокуратура - Кюстендил и делото се е гледало по реда на съкратеното съдебно следствие.

А. С. (неосъждана, от Дупница) е призната за виновна в това, че през 2018 година, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик и управител на търговско дружество, с цел избягване установяването и плащането на данъци, в подадени пред Териториалната дирекция (ТД) на Националната агенция по приходите (НАП) месечни справки-декларации, е потвърдила неистина, като е приспаднала неследващ се данъчен кредит, в общ размер на 131 506,60 лева. Предметът на дейност на фирмата е строително-монтажни дейности, казаха за БТА от съда.

При друго престъпление, реализирано през 2019 година, А.С. е избегнала установяването и плащането на корпоративен данък в особено големи размери - 65 753,30 лева за финансовата календарна 2018 г., като не е подала пред ТД на НАП, гр. София - офис Кюстендил, годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет.

Постановената присъда подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - София в 15-дневен срок, считано от днес.