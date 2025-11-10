В Гоце Делчев започва всекидневен контрол за неправилно паркиране по тротоарите, съобщиха от Общината

Община Гоце Делчев въвежда всекидневен контрол върху паркирането на моторни превозни средства по тротоарите на територията на всички населени места, съобщиха от пресцентъра на Общинската администрация. Мярката се предприема след зачестили случаи и сигнали от граждани, че автомобили пречат на нормалното придвижване на пешеходците. При констатирани нарушения ще се налагат санкции на водачите.

От администрацията припомнят, че паркирането върху тротоар е допустимо само при определени условия – автомобилът да е с тегло до 2,5 тона, да остават поне два метра свободно пространство за преминаване на пешеходци и да не се блокират входове, гаражи или подходи. Според Правилника за движение по пътищата престоят и паркирането са забранени на места, където превозното средство създава опасност, пречи на движението или закрива пътни знаци и сигнали.

Забраната важи и за паркиране върху пешеходни и велосипедни пътеки на разстояние под пет метра преди тях, на кръстовища, пред входове на училища и детски заведения, на места, предназначени за хора с увреждания, както и пред входове на паркове, предприятия, кина и жилищни сгради. От общината призовават водачите да спазват правилата за движение и да проявяват отговорност към безопасността на всички участници в движението.

В края на септември Община Гоце Делчев започна редовни проверки след постъпили сигнали за нарушаване на нощната тишина и противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Проверки се извършват и в заведения и обществени места за спазване на вечерния час и забраните за продажба на алкохол и тютюневи изделия на лица под 18 години. В проверките участват представители на общината, полицията, Агенцията за закрила на детето, социалните служби и учебните заведения.