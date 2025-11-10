Подробно търсене

Шуменски полицаи изнесоха лекция пред ученици от града за справяне с агресията и действия при терористични заплахи

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Шуменски полицаи изнесоха лекция пред ученици от града за справяне с агресията и действия при терористични заплахи
Шуменски полицаи изнесоха лекция пред ученици от града за справяне с агресията и действия при терористични заплахи
Снимки: Областна дирекция на МВР в Шумен
Шумен ,  
10.11.2025 15:40
 (БТА)

Шуменски полицаи изнесоха лекция пред седмокласници от Средното училище “Йоан Екзарх Български“ в града за начините за справяне с агресията и действията при терористични заплахи, която бе посветена на безопасността в и извън учебното заведение. Това съобщиха днес от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР. 

„Сред нас вероятно има ученици, които смятат, че проявяването на неуважение и агресия е вид героизъм. Целта на срещата е да се повиши информираността ви, да изградите и усъвършенствате чувството за отговорност, уважение към другите и самоконтрол. Трябва да се научим да контролираме гнева и емоциите си така, че да не бъдем потърпевши“, каза в началото на срещата директорът на учебното заведение Валентина Тодорова, цитирана от пресцентъра на полицията в Шумен. 

Главен инспектор Пламен Замбев и старши инспектор Румен Стоянов на срещата разясниха на седмокласниците какво трябва да бъде безопасното им поведение при извънредни ситуации - как могат да контролират проявите на агресия и как да я разпознават. Те им дадоха конкретни примери от ежедневието и насърчиха децата да търсят помощ от учители и родители при възникване на конфликтни ситуации, уточниха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Седмокласниците изгледаха и филм на ОД на МВР - Шумен, посветен на антитерористично обучение. След прожекцията полицаите разказаха на учениците как трябва да се действа при евентуална терористична заплаха, как да се запази спокойствие, кои са основните стъпки за евакуация и към кого трябва да се обърнат за помощ, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен. 

Полицаи започнаха обучителни занятия с ученици от шуменски училища в края на октомври. Служители на Областната дирекция на МВР имаха занимания с деца и през лятото. На 1 октомври м.г. в Шуменско започна и превантивната програма „Детско полицейско управление“.

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:59 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация