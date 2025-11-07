Подробно търсене

Мобилизирали сме всички усилия да намерим решение на водната криза в Омуртаг, каза министър Теменужка Петкова

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Министърът на финансите Теменужка Петкова участва в работна среща по проблема с водоснабдяването в Омуртаг. Снимка: Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Търговище ,  
07.11.2025 17:10
 (БТА)

Мобилизирали сме всички усилия да намерим решение на водната криза в Омуртаг, каза за БТА министърът на финансите Теменужка Петкова. Заедно с вицепремиера Атанас Зафиров тя участва в работна среща с областния управител на Търговище Йоан Пеев и представители на местната власт от областта.

Тя обясни, че на срещата са коментирани възможностите за преодоляване на водната криза в Омуртаг, която поражда неудобства за жителите на града от години. "Правителството, местната власт – всички, сме мобилизирали усилия да намерим решение на този проблем. Няма причини да не сме обнадеждени“, заяви финансовият министър. 

В рамките на срещата вицепремиерът Зафиров, като председател на борда, който се занимава с проблемите с водната криза, подробно запозна участниците с мерките, които са предприети, а аз ги запознах с възможностите за финансиране на тези проекти, които ще решат проблема на практика проблема, каза още Петкова. 

 

/БИ/

В допълнение

Свързани новини

07.11.2025 14:44

В рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населеното място без достъп до питейна вода, каза в Омуртаг вицепремиерът Атанас Зафиров

В рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населеното място без достъп до питейната вода. Това каза в Омуртаг вицепремиерът Атанас Зафиров, който бе в общинския център, заедно с министъра на финансите Теменужка Петкова и се срещна с областния управител на Търговище и кметове на общини от региона.

07.11.2025

