Общо 13 775 нарушители с чуждестранен регистрационен номер са засечени от камерите за средна скорост от 7 септември до 8 октомври

От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост - 7 септември, до 8 октомври в Министерството на вътрешните работи (МВР) са постъпили 33 288 файла със заснети данни за нарушения от камерите на Националното тол управление, от които 13 775 са нарушителите с чуждестранен регистрационен номер. Това посочва министърът на вътрешните работи Даниел Митов в отговор на въпрос от народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Божидар Божанов. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

Въпросът на депутата е относно събиране на глоби от електронни фишове на чужденци.

Записите се обработват от служители на министерството със съответните правомощия, като предстои да бъдат наложени съответните глоби на нарушителите. Към настоящия момент е в ход процедура по адаптиране на автоматизираните информационни системи (АИС) на МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“ и синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба, с цел правоприлагане на нарушенията за средна скорост, обяснява министърът. Исканата от Божанов информация за приходи от електронни фишове за нарушения на средната скорост, издадени на чуждестранни шофьори, на този етап е невъзможно да бъде изведена като отделна статистика, отбелязва Митов.

На 8 октомври от МВР съобщиха, че са постъпили 37 900 файла със заснети данни за нарушения за средна скорост от камерите на тол системата в рамките на 12 сертифицирани отсечки от републиканската пътна мрежа.

Според приетите законови промени от 7 септември забраната за превишаване на максимално допустимите скорости се прилага и за средната скорост в определен участък от пътя. Системата за контрол използва камери, монтирани в началото и края на отсечката, като „средна скорост“ е дефинирана като скоростта, с която превозно средство изминава за определено време определен участък от пътя, установена с автоматизирано техническо средство или система за секционен контрол.