Около 70 000 къса цигари без бандерол са открити при акция на полицията в софийското село Доброславци

Около 70 000 къса цигари без бандерол са открити при акция на полицията в Доброславци в столичния район "Нови Искър", съобщи на брифинг в селото комисар Кристиян Костов, който даде подробности по случая.

Акцията е извършена днес от "Икономическа полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съвместно с Девето районно управление на полицията, информира Костов. Той каза, че към момента в с. Доброславци текат съответните процесуално-следствени действия, при които е установено огромно количество акцизни стоки без бандерол.

Задържан е един човек, който е криминално проявен, в миналото е бил задържан за подобен вид престъпления. Паричната стойност на акцизните стоки ще бъде определена след назначаването на съответните експертизи, информира още комисар Костов. Според информацията на полицията към момента стоката е предназначена по-скоро за вътрешния пазар и евентуално за износ. Но това е предмет на допълнително доказване, коментира Костов.

По думите му, след приключването на съответните процесуално-следствени действия, материалите ще бъдат докладвани в съответната прокуратура и ще бъде взето решение за евентуалното допълнително задържане на извършителя за срок до 72 мярка.

От началото на годината на територията на СДВР са конфискувани огромни количества райски газ, каза комисар Костов в отговор на въпрос за разпространението на този вид наркотик. Костов припомни, че преди няколко месеца имаше отново успешна акция на "Икономическа полиция" на СДВР и Първо районно полицейско управление, при която беше открит склад с над 90 000 флакона с райски газ.

Костов каза, че продължават проверките срещу разпространението на райски газ, особено в дискотеките, където тези акции се правят всяка седмица и са изключително активни. Опитваме се да сме максимално много на терен, увери Кристиян Костов.