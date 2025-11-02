Подробно търсене

Кметът на Пловдив се е запознал на място с напредъка по реконструкцията на кино "Космос"

Кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова
С интензивни темпове се движат строителните дейности по реконструкцията на кино „Космос“ в Пловдив На снимката: Кметът на Пловдив Костадин Димитров (вдясно) Снимка: Община Пловдив
Пловдив,  
02.11.2025 15:29
 (БТА)

С интензивни темпове се движат строителните дейности по реконструкцията на кино „Космос“ в Пловдив, съобщиха от общинската администрация.

В това се е убедил кметът на града Костадин Димитров, който е посетил обекта и е разговарял с техническите ръководители. Те са обяснили, че са демонтирани настилки, мазилки, ламперии, седалки, облицовки, въздухопроводи, електрически и ВиК инсталации, фасадните дограми, покривната конструкция, гипсови панели от стените и тавана в залата и помощна постройка със стара цистерна за гориво, заедно с обслужващите я тръби. Изградена е външната канализационна система от северната страна на сградата и са поставени канализационните тръби в сутерена. Налят е бетонът на фундаментите за стълбището, външния асансьор и част от стените, пише още в съобщението.

В него се посочва още, че са възстановени са конструктивни елементи и са монтирани метални конструкции за димоотводни вентилатори. В начален етап е изграждането на товарен асансьор по източната фасада за качване на декори и материали от склада до сцената, както и полагането на хидроизолация на покрива. В момента се извършват зидарски работи на втория етаж, поставя се нова електроинсталация и се работи по климатизацията на вътрешните помещения.

Радвам се да видя напредъка по един от най-емблематичните проекти за нашия град — възраждането на кино „Космос“. Това място има особено значение за пловдивчани — не само като архитектурен символ, но и като културна памет. С реконструкцията му ние не просто възстановяваме една сграда, а съживяваме оригиналния ѝ и автентичен дух и създаваме модерно мултифункционално пространство за кино, театър, концерти и културни събития, е казал Димитров. 

Той е уверен, че с новия си облик кино „Космос“ –  част от спомените на поколения пловдивчани, ще се върне като едно от символичните места в Пловдив. Кметът благодари на проектантите, строителите и всички партньори, които влагат усилия това да се случи. 

 

/ТНП/

В допълнение

Свързани новини

05.08.2025 16:12

Община Пловдив получи одобрение за европейско финансиране от 8,1 млн. лева за кино "Космос" и южния бряг на р. Марица

Община Пловдив получи одобрение за европейско финансиране от 8,1 млн. лева за кино "Космос" и южния бряг на р. Марица. Проектът "Брегове на съвремието – комплекс от мерки" е част от одобрената концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), а кандидатстването е по процедурата "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“ на програма "Развитие на регионите", съобщиха от общинската администрация. Партньор на Пловдив е Община Габрово.
08.05.2025 13:01

В Пловдив от днес започва ремонтът на кино „Космос“ и на площадното пространство пред него, съобщи кметът Костадин Димитров

В Пловдив от днес започва ремонтът на кино „Космос“ и на площадното пространство пред него, съобщи пред журналисти кметът на Пловдив Костадин Димитров.

