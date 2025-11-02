Граждани се събраха пред Съдебната палата в София в името на всички загинали по пътищата.

Протестиращи казаха, че са дошли да изразят гражданската си позиция и да подкрепят близките на загинали при катастрофи и допълниха, че според тях всеки родител трябва да го направи. Пътната безопасност е животът и здравето на нашите деца, каза за БТА един от протестиращите и отбеляза, че твърде малко хора са дошли на протеста. Всеки път е така, в социалните мрежи всички сме велики, но когато става дума за действия – хората се броят на пръсти, каза друг протестиращ. Според част от събралите се една от основните причини за катастрофите е корупцията. Когато знаеш, че няма наказание, нямаш страх или съвест да спазваш нормите, посочи протестиращ.

Протестът е организиран от сдружение "Ангели на пътя" във Фейсбук. Представители на сдружението заявиха, че това няма да е последната им демонстрация.