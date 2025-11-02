Подробно търсене

Трафикът на граничните пунктове и преходи в страната е нормален, съобщават от „Гранична полиция“

Маргарита Колева
Трафикът на граничните пунктове и преходи в страната е нормален, съобщават от „Гранична полиция“
Трафикът на граничните пунктове и преходи в страната е нормален, съобщават от „Гранична полиция“
БТА, Граничен пропускателен пункт „Калотина“. Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
02.11.2025 08:57
 (БТА)

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР на сайта на ведомството по данни към 06:00 часа тази сутрин.  Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 
Фериботната платформа, обслужваща линията Оряхово-Бекет, изпълнява отново курсове.
Поради ремонтни дейности временно ще бъде преустановено движението през Дунав мост при Русе за леки автомобили от 9:00 до 21:00 часа на 4 ноември и за товарни автомобили от 9:00 часа на 4 ноември до 9:00 часа на 5 ноември.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:54 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация