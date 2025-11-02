Подробно търсене

София Господинова
Отлични са условия за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
БТА, изглед, Банско. Снимка: Красимир Николов/БТА (ЕВ), (архив)
София,  
02.11.2025 09:10
 (БТА)

Отлични са условията за туризъм в планините, съобщи за БТА Ивайло Лефтеров, дежурен спасител в Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. 

В планините в страната е слънчево и тихо с температури в интервала между 7 и 10 градуса. Във високите части на Рила, Пирин, Стара планина над 2000 метра има сняг между 15 и 20 см. На връх Ботев снежната покривка е 17 см.

Съоръженията по курортите са в профилактика и не работят, информира Ивайло Лефтеров от ПСС. 

/МК/

