Ердоган и Мерц обсъдиха придобиването на самолети „Юрофайтър“ от Турция

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и германският канцлер Фридрих Мерц обсъдиха възможността за придобиване на изтребители „Юрофайтър“ на официална среща в Анкара, след като Германия като част от консорциума-производител също даде одобрението си за това, въпреки че първоначално се противопостави на продажбата заради турската подкрепа за „Хамас“, която е призната за терористична групировка от Европейския съюз.

В съвместно изявление на Ердоган и Мерц, което беше излъчвано на живо в социалните мрежи, Ердоган заяви, че посреща със задоволство стъпките на Германия в тази посока.

„Предвид променящите се условия в областта на сигурността в Европа, оставяйки назад проблемите в придобиването на военна техника, трябва да се съсредоточим над съвместните проекти. Посрещаме със задоволство стъпките, които Германия предприе в процеси като този по придобиването на самолети „Юрофайтър“, заяви Ердоган.

Той подчерта, че напредъкът на Турция в отбранителната индустрия дава още по-голяма възможност за сътрудничество между Анкара и Берлин.

Германският канцлер от своя страна заяви, че Турция е важен играч по отношение на всички въпроси, които касаят и Германия по отношение на външна политика. Мерц почерта, че двете държави ще бъдат в по-тясно сътрудничество по отношение на политиките в областта на сигурността. Той посочи това сътрудничество като важно и в контекста на заплахата на Русия за сигурността на Европа и изпълнението на решенията, взети при срещата на върха на НАТО, която се проведе в Хага през това лято.

„И примерът затова (сътрудничество – бел. ред.) е покупката на самолети „Юрофайтър“…По тази причина след като дадохме одобрението на Германия, сме радостни от решението на Турция да закупи 20 самолета „Юрофайтър“. Тези самолети ще служат на общата сигурност на всички нас“, каза Мерц.

Сред темите, които бяха обсъдени от Ердоган и Мерц, бяха също така икономическите отношения между Турция и Германия, за която Анкара изнася най-голяма част от своята продукция, борбата с тероризма, нелегалната миграция, както и състоянието на турската диаспора и приноса ѝ за двустранните отношения.