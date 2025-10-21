Гръцкото правителство планира да забрани протестите пред Гроба на Незнайния воин в Атина

Гръцкото правителство планира да забрани провеждането на протести пред Гроба на Незнайния воин, емблематичен паметник пред парламента в Атина, който често е бил място на демонстрации, предаде Асошиейтед прес. Опозиционните партии обвиняват премиера в липса на толерантност и във всяване на разделение.

Днес правителството внесе изменение на закона, уреждащ грижата за паметника, което предизвика разгорещен парламентарен дебат. Четири опозиционни партии възразиха, твърдейки, че изменението е противоконституционно и ограничава правото на свободно изразяване и протест. Лявата партия Сириза призова за протест във вторник вечерта.

Районът пред паметника се превърна в център на протести на някои от роднините на жертвите на най-смъртоносната железопътна катастрофа в Гърция, припомня АП. Бедствието от февруари 2023 г. край прохода Темпе, при което товарен влак и пътнически влак, движещи се в противоположни посоки, се сблъскаха, след като бяха поставени на един и същ коловоз, уби 57 души, предимно студенти, завръщащи се в университета след официален празник.

Паметникът, кенотаф в чест на загиналите в битка за Гърция, е популярна туристическа спирка за посетители, които искат да видят почасовата смяна на президентската гвардия. Изменението, внесено от правителството на премиера Кириакос Мицотакис, ще позволи посетители, но ще забрани протести и всякакви физически промени в района. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоба или до една година затвор.

Импровизиран паметник за жертвите на железопътната катастрофа е издигнат на малкия площад пред Гроба на Незнайния воин, като имената на жертвите са написани с червена боя на земята, заобиколени от свещи и саксии за цветя.

Панос Ручи, който загуби 22-годишния си син Денис при катастрофата, наскоро организира 23-дневна гладна стачка, разполагайки се пред импровизирания паметник, настоявайки тялото на сина му да бъде ексхумирано за токсикологични и ДНК тестове, за да се определи точната причина за смъртта. Съдебните власти дадоха разрешение в началото на октомври.

Катастрофата в Темпе, Централна Гърция, разкри сериозни недостатъци в железопътната мрежа на Гърция, включително в системите за безопасност, и предизвика масови антиправителствени протести, припомня АП. Критиците обвиняват властите, че не са поели политическа отговорност за бедствието или не са подвели висши служители под отговорност. Някои също обвиниха правителството в прикриване, твърдейки, че товарният влак е превозвал недекларирани химикали, които са предизвикали гигантска огнена топка, която може да е причинила някои от смъртните случаи. Делото срещу 36 души, обвинени във връзка с катастрофата, е насрочено да започне през март 2026 г.

Правителството твърди, че Гроба на Незнайния воин е национален паметник, който трябва да бъде защитен.

„Целта (на изменението) не е разделяща. Целта е уважението, засилването на уважението към един свещен паметник“, каза говорителят на правителството Павлос Маринакис вчера. Но опозиционните партии твърдят, че ходът е пряка реакция на антиправителствените протести заради бедствието в Темпе.

Гладната стачка на Ручи „паникьоса премиера и всички около него“, каза Константопулу по време на парламентарния дебат днес.