Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску остава под съдебен контрол

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску се яви днес пред районен съд в Букурещ във връзка с дело, по което е обвинен в пропагандиране на фашистки, легионерски, расистки или ксенофобски идеи, концепции и доктрини, предаде агенция Аджерпрес.

Агенцията уточнява, че става дума за предварителна фаза на съдебния процес, в рамките на която съдът реши да продължи с още 60 дни наложената на Джорджеску мярка съдебен контрол. Решението подлежи на обжалване.

На излизане от съда бившият кандидат за президент поиска отстраняване на министъра на отбраната Йонуц Мощяну заради "проблеми с мобилизацията на резервисти".

„Видях, както и вие видяхте, цирка и неудобството от мобилизацията на резервистите в Румъния. Това е позор. Нашият стратегически партньор САЩ видя това, а нашите врагове видяха нашата неспособност да се организираме военно на национално ниво. Ето защо считам, че министърът на националната отбрана и всички военни командири, участвали в тази акция, трябва да бъдат незабавно уволнени. А правосъдната система трябва да изясни този акт, който считам за държавна измяна. Некомпетентността има отрицателни стратегически последици“, заяви Джорджеску.

Румънски медии писаха тези дни за логистични и организационни проблеми по повод мобилизацията на над 10 000 резервисти за тренировъчни учения и стрелкова подготовка. Мобилизацията бе осъществена в периода 12-20 октомври.

Бившият кандидат за президент Калин Джорджеску беше обвинен на 2 юли от Главната прокуратура в публично насърчаване на култ към лица, виновни за извършване на престъпления срещу човечеството, геноцид и военни престъпления, както и в насърчаване на фашистки, легионерски, расистки и ксенофобски идеи, концепции или доктрини в публичното пространство.

Като част от мярката за съдебен контрол Калин Джорджеску е обект на няколко забрани, включително да напуска страната без съгласието на съдебните власти и да публикува съдържание с легионерски, фашистки, антисемитски, расистки или ксенофобски характер в социалните мрежи.

Бившият кандидат за президент на Румъния е изпратен на съд и по обвинение в съучастие в опит за извършване на действия срещу конституционния ред и разпространение на невярна информация. По същото дело са обвинени общо 22 души, включително Хорациу Потра – бивш член на френския Чуждестранен легион.

През ноември 2024 г. Калин Джорджеску получи най-много гласове на първия кръг на президентските избори. Вотът обаче беше анулиран от Конституционния съд с мотив, че има убедителни данни за чуждестранна намеса в изборния процес. Твърди се, че кандидатурата на Джорджеску, който е краен националист с антиевропейски и антинатовски послания, е била подкрепена от руска намеса и хибридна кампания за влияние в ТикТок.