АНА-МПА: Атина може да се превърне във финансов център за Балканите и Източна Европа, каза Стефан Бужна, изпълнителен директор на „Юронекст“

Гърция и Атина отговарят на всички изисквания да се превърнат в регионален финансов център за компании от Балканите и Източна Европа, заяви главният изпълнителен директор на „Юронекст“ (Euronext) Стефан Бужна по време на пресконференция днес, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Бужна посочи, че Атинската фондова борса може да действа като отправна точка за гръцките и балканските компании, създавайки по-силна екосистема на капиталовия пазар в региона. „Атина има географското и институционално положение, за да се превърне в притегателен център за инвестиции и листвани компании от съседни страни“, подчерта той.

В контекста на презентацията, свързана с публичното предложение на „Юронекст“ за придобиване на 90% дял в „ХЕЛЕКС“ (HELEX), Бужна спомена и гръцките корабни компании, листнати на борсата в Осло, която е член на групата „Юронекст“. Както отбеляза той, „днес на пазара в Осло има две-три корабни компании с гръцки произход и след приключване на публичното предложение ще се опитаме да ги доведем на Атинската фондова борса“.

Бужна също така подчерта, че включването в мрежата на „Юронекст“ предлага достъп до 42% повече ликвидност за листнатите компании, докато комисионните на гръцкия пазар в момента са приблизително 2,5 пъти по-високи, отколкото в останалата част на Европа, и обеща, че те ще бъдат намалени.

„Нашата цел не е да поддържаме монополен пазар, а да го отворим. Инвестираме в страна, в която вярваме, и искаме да подкрепим динамиката на гръцкия капиталов пазар“, заключи той.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)