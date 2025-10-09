Гръцката полиция разби престъпна група за трафик и експлоатация на чужденци в земеделието

Гръцката полиция е разбила престъпна група, която се е занимавала с трафик и трудова експлоатация на чужди граждани, предимно мъже от Непал, в гръцкото земеделие, съобщи телевизия Скай.

Операцията срещу групата е била осъществена в сутрешните часове на 7 октомври в районите на Атика, Солун, Арголида, Беотия, Месиния, Илия и Лариса.

При акцията са били задържани 10 членове на организацията, граждани на Пакистан, сред които и ръководителите на групата.

Разследването е установило 25 случая на търговия с хора. Жертвите са били мъже от Непал, които живеели в нехигиенични и унизителни за човешкото достойнство условия.

При операцията в полицейските управления са били отведени 194 души, от които 100 са задържани за липса на редовни документи за престой в страната.

Установено е, че членовете на престъпната група са набирали предимно непалски граждани, като са използвали принуда или измама, улеснявали са незаконното им влизане в Гърция и са ги настанявали в различни региони, като са получавали облага от експлоатацията на труда им.

Водеща роля в набирането на мъжете е играела 29-годишна непалска гражданка, която е изпълнявала посредническа функция. Тя се е свръзвала със свои сънародници, които до тогава са работели законно в други балкански страни, предимно Румъния.

За да ги убеди, тя е публикувала „реклами“ в социална мрежа, в които обещавала по-добри финансови условия в Гърция. Профилът ѝ е съдържал над 150 видеоклипа и е имал десетки хиляди последователи с милиони посещения.

Когато заинтересованите се свързвали с нея, тя получавала съгласието им да пътуват за Гърция и да заплатят възнаграждение, което се изплащало постепенно чрез труда им и ги поставяло в икономическа зависимост.

После жертвите на схемата влизали в Гърция по въздух или през сухопътната граница със Северна Македония. Често като средство за натиск им били отнемани личните документи.

Някои от чуждите граждани били принуждавани да заплатят парична сума, били подлагани на физическо насилие и заплахи или били отвличани и задържани незаконно, като били изнудвани да заплатят за освобождаването си.

В районите, където работели, те били настанявани в импровизирани постройки или складове и били подлагани на изтощителна работа под контрола на надзиратели. Условията на труд били особено сурови, без работно време или почивки, а жертвите получавали минимално или никакво възнаграждение с аргумента, че трябва да изплатят „дълга“ си. Тези, които възразявали, били подлагани на заплахи, сплашване или физическо насилие.

Гръцкото земеделие изпитва хроничен недостиг на сезонни работници, които в голяма част от случаите идват от други страни. Преди няколко дни гръцкото Министерство на миграцията и убежището представи проектозакон, който има за цел да облекчи процедурите, които ограничават достъпа на бежанци и легални мигранти до работните места в секторите с недостиг на работна ръка, като същевременно запазва строгите правила на миграционната политика на страната.