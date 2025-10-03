Хърватският премиер и председателката на ЕК обсъдиха следващата многогодишна финансова рамка на ЕС

Хърватският премиер Андрей Пленкович разговаря с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС и енергийната сигурност на Европа, съобщи новинарската агенция ХИНА.

След вчерашния им разговор в кулоарите на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген Пленкович подчерта важността на намаляването на енергийната зависимост на Европа от руски източници и заяви, че Хърватия допринася за енергийната сигурност на Европа чрез терминала за втечнен природен газ на остров Крък и Адриатическия петролопровод - ЯНАФ (JANAF).

Хърватският премиер също така подчерта важността на приемането от Босна и Херцеговина на програма за реформи, която да даде възможност на страната да получи достъп до финансиране от Плана за растеж на Западните Балкани на ЕС.

Съветът на министрите на Босна и Херцеговина прие тази седмица необходимата програма за реформи, която сега трябва да бъде изпълнена, за да може страната да получи достъп до фондовете на ЕС, отпуснати на държавите от Западните Балкани, на стойност 6 милиарда евро. Документът за реформи беше приет след месеци политическа безизходица, само часове преди изтичането на крайния срок, отбелязва ХИНА.