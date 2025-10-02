Турция и Иран планират отварянето на нов граничен пункт помежду си

Технически делегации от Турция и Иран са провели консултации и инспекции на терен, свързани с отварянето на нов гранично-пропускателен пункт между турския окръг Ван и иранската провинция Западен Азербайджан, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

По информация на „Хюриет дейли нюз“ делегациите, в които са участвали посланикът на Иран в Турция Мохаммад Хасан Хабибуллахзаде и депутатът от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Кайхан Тюркменоглу, са направили инспекции на терен в района на турския град Башкале.

Хабибуллахзаде потвърди, че двете делегации са се срещнали и са обсъдили изграждането на нов граничен пункт, който да носи името „Кузехраш-Гелинджик“, като отбеляза, че те са провели съвместни консултации относно местоположението на пункта и състоянието на митническите съоръжения в региона.

Турция отдавна е популярна дестинация за иранските туристи. През 2024 г. броят на иранските посетители в Турция се е увеличил с 30,9 процента в сравнение с предходната година, надхвърляйки 3,2 милиона души, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.

Ако проектът за изграждането на „Кузехраш-Гелинджик“ стане реалност – пунктът ще стане четвъртият ГКПП между двете страни след пунктовете „Гюрбулак“, „Капъкьой“ и „Есендере“, отбелязва още медията.